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15:30, 25 октября 2024 года

Последние выходные октября в Орловской области будут теплыми

Осадки маловероятны.


Орловский гидрометцентр опубликовал прогноз на грядущие выходные. По сообщению синоптиков, погода будет теплой относительно средних многолетних данных. Столбики термометров не поднимутся выше отметки в 12 градусов тепла. Осадки маловероятны.

26 октября в регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ночью температура составит от двух градусов мороза до трех градусов тепла, днем воздух прогреется до 6 – 11 градусов.

27 октября также пройдет без существенных осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от нуля до пяти градусов тепла, днем от 7 до 12 градусов.

28 октября осадков тоже не ждут. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов выше нуля, днем – от 7 до 12 градусов.


Артем Ежаков
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