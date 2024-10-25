Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении треш-стримерши из Орла
Женщина оскверняла символы Победы и оскорбляла людей.
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Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против треш-стримерши по факту осквернения памяти защитников Отечества в Орловской области.
В эфире федерального канала сообщалось, что женщина в интернете осквернила символы Победы и оскорбляла людей по национальному признаку. Региональное управление СК проводит процессуальную проверку, сообщили в Telegram-канале федерального ведомства.
Руководителю СУ СК РФ по Орловской области поручено возбудить уголовное дело и доложить главе Следкома об установленных обстоятельствах.