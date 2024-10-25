Орловцы смогут скорректировать маршрут №353

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13:45, 25 октября 2024 года
Орловцы смогут скорректировать маршрут №353Местные жители встретятся с администрацией 30 октября.
Фото: архив
В среду 30 октября в пгт. Знаменка по улице Березовая у дома №2 запланирован сход граждан. Администрация и местные жители обсудят удобство действующего расписания по маршруту №353.
Всех заинтересованных граждан просят принять участие. Встреча начнется в 17:00, сообщили в "Организаторе перевозок".
Напомним, что новый автобус начал курсировать в пригороде Орла с 1 сентября. Он возит пассажиров от улицы Березовой поселка Знаменка до остановки "Дормаш".
Сергей Силаев
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