В Орле изменят правила получения выплат для семей погибших бойцов СВО

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11:56, 25 октября 2024 года
В Орле изменят правила получения выплат для семей погибших бойцов СВОО нововведениях рассказал мэр областного центра.
Фото: архив
В ближайшее время в Орле изменятся правила получения выплат для семей погибших участников специальной военной операции. Об этом заявил мэр Орла Юрий Парахин на сессии горсовета 25 октября.
Глава города добавил, что на выплату смогут рассчитывать все члены семей погибших, прописанных в Орле.
– Изменения уже внесены и будут подписаны. Все те люди, которые не получили выплаты, их получат, - рассказал градоначальник.
Сейчас право на единовременную денежную выплату имеют супруга, дети погибшего, достигшие совершеннолетия, родители, полнородные братья и сестры. Размер выплаты составляет 30 тысяч рублей.
Сергей Силаев
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