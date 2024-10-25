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11:20, 25 октября 2024 года «Наука для государственного управления в России»: Президентская академия открыла первую международную научную конференцию Главной темой дискуссии стала роль науки в государственном управлении в условиях современных глобальных вызовов.





24-25 октября 2024 года Президентская академия проводит первую международную научную конференцию «Наука для государственного управления в России». Главной темой дискуссии с участием 2,5 тысяч ученых, представителей госструктур, ФОИВ, общественных организаций и бизнеса из России и других стран стала роль науки в государственном управлении в условиях современных глобальных вызовов. Конференция проходит совместно с Санкт-Петербургским Федеральным исследовательским центром РАН.



Конференция «Наука для государственного управления в России» посвящена актуальным вопросам государственного управления и перспективам эффективного взаимодействия между экономикой, наукой, правом и социальной сферой в условиях современных глобальных вызовов. В числе тем основных экспертных обсуждений – проблемы человеческого капитала и экономического развития регионов России, военно-морское присутствие России в Арктике, цифровые финансы, демографическое развитие, аграрная политика, российско-китайское сотрудничество и др.







Пленарное заседание и панельную дискуссию «Государственное управление через призму современной науки» открыло выступление заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко. Напомнив про служение как миссию госслужащего, вице-премьер заявил: «Символично, что эта конференция проходит в стенах Президентской академии, которая готовит профессионалов для госслужбы по самым высоким стандартам. В Академии и 47 филиалах сегодня учатся около 270 тыс. студентов».



Отметив уверенное противостояние России сложностям современного исторического периода, спикер подчеркнул, что именно от эффективной работы госслужащих зависит то, как Россия реализует окно возможностей: «Мы должны сделать на своем месте все, чтобы достичь результата и соответствовать нашим духовно-нравственным ценностям, в число которых входит служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Для защиты государственного суверенитета нужны ролевые модели. Для увеличения количества таких специалистов в этом году на базе Высшей школы государственного управления Президентской академии создан Центр подготовки руководителей по научно-технологическому развитию и их команд».



Особо Дмитрий Чернышенко выделил проект «Время героев», направленный на подготовку топовых управленцев из числа участников СВО. К слову сказать, и сам он является наставником одного из слушателей этой программы. «Считаю важным создавать и совершенствовать механизмы обеспечения прочной связи между управленческими решениями Правительства и передовыми достижениями российской науки», – заключил вице-премьер.



Актуальность проведения конференции, подчеркнул замглавы Минобрнауки России Денис Секиринский: «Конференция как нельзя актуальна и своевременна. Сейчас российская наука претерпевает значительные изменения, меняется и ее восприятие обществом и государством. Она стала рассматриваться не столько как социальная сфера, а как возможный источник и инструмент развития нашей страны».



С большим докладом о решающем значении науки выступил ректор Алексей Комиссаров: «Сегодня, с учетом работы флагманских проектов, Президентская академия является главным федеральным центром, в котором содержатся все передовые знания о подготовке госслужащих. Опыт самых успешных политиков, широчайший массив социологических исследований, работа признанных профессионалов создают все условия для того, чтобы Академия стала и главным федеральным научным центром, дающим самую точную и проработанную научную экспертизу по вопросам, связанным с госуправлением. Мы готовим топ-управленцев для госслужбы, и сегодня 55 из 89 губернаторов прошли подготовку в этих стенах. Это уникальный показатель не только для России, но и для всего мира. Наша система, опыт и программы все больше интересуют наших иностранных коллег – они не только приезжают к нам учиться “делать как мы”, но и доверяют подготовку собственных управленцев для своих стран. А это для программ подготовки является важной маркировкой, подтверждающей их качество».



«Мы остро нуждаемся в исследованиях, которые прольют свет на проблемы и вызовы, которые мы пока вынуждены преодолевать с опорой на практический опыт. При этом значительная часть науки должна стать более практикоориентированной, а результаты исследований должны позволять принимать конкретные решения. Проведение этой конференции – один из шагов, который мы делаем на пути к созданию сильного федерального научного центра, который станет опорой и помощником, дающим возможность рассмотреть и решить существующие проблемы и вызовы в госуправлении с научной точки зрения. Первые шаги – самые сложные, и я прошу считать сегодняшнее наше мероприятие одним не маленьким, а существенным шагом на пути к нашей цели», – подытожил ректор.



Выступления, прозвучавшие на пленарной сессии, касались различных аспектов современного взаимодействия науки и управления. Заместитель Секретаря Общественной палаты России Александр Галушка заявил о необходимости «отказаться от противопоставления плана и рынка» и вернуться с госпланированию, в том числе в области научных исследований. Вице-президент РАН Владимир Иванов развил тезис о важности фундаментальной науки в условиях перехода России в режим полного инновационного цикла. Декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Аузан предложил свой рецепт прироста ВВП на душу населения в России.



«Наука для государственного управления, как, впрочем, и для развития всей страны, критически важна. Важна и междисциплинарность, ведь наши достижения возможны лишь при объединении всех усилий. Уверен, что несмотря на все попытки изолировать Россию, мы будем сотрудничать друг с другом, с лучшими учеными других стран, чтобы добиться решения задач, стоящих перед нашей страной», – подвел итоги Алексей Комиссаров.







