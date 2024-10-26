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8:00, 26 октября 2024 года Праздник Иверской иконы Богородицы: какие есть народные приметы на 26 октября 2024 Какие обычаи соблюдали на Руси, что можно делать, а чего нельзя.



Фото: архив "Вестей"

26 октября 2024 православные верующие отметят праздник Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Наши предки соблюдали обычаи, какие-то действия были под запретом, а по природным явлениям удавалось предсказать дальнейшую погоду. Какие есть народные приметы, чего нельзя делать, а что наоборот можно? Рассказываем.



Наши предки с особым трепетом относились к этому дню. Верующие молились Иверской иконе об утешении в горе, об избавлении от неудач. В этот день старались истопить баню, используя при этом целебные травы, в парилку приводили больных, чтобы те исцелились от недуга. При этом нельзя было снимать нательный крест, чтобы не столкнуться с нечистой силой. День и сегодня является благоприятным для похода в баню.



По поверьям, сегодня нельзя совершать крупные покупки, заключать сделки, вступать в конфликты. Стоит опасаться грабителей, воров и мошенников. Нельзя брать деньги в долг и давать их - это, по приметам, сулит разорение. Нельзя брать сверх обязанностей на работе, ссориться, распивать спиртные напитки.



Подходящим день является для бытовых хлопот, но перетруждаться нельзя. Раньше уборку устраивали в бане, на современный лад, нужно навести чистоту и порядок в ванной комнате.



Приметы, связанные с природными явлениями, есть такие. Красные облака сулят дождь, холодная и зябкая погода обещает скорый приход зимы. Рассвет серый, без ярких красок - к хорошей погоде.





Ольга СУПОНЕВА





