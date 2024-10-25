Главная » Новости



11:23, 25 октября 2024 года Представители орловской делегации посетили Брестский мясокомбинат На заводе используется современное оборудование и применяются только натуральные специи и пряности.



Фото: архив

Делегация Орловской области продолжает работу в Республике Беларусь. Возглавляет ее губернатор Андрей Клычков.



В пятницу 25 октября представители Орловской области посетили Брестский мясокомбинат, являющийся лидером мясной промышленности Белоруссии. На заводе используется современное оборудование и применяются только натуральные специи и пряности.



Представители орловской делегации ознакомились с производственными процессами предприятия, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла". Стороны обсудили возможности партнерства и обменялись опытом.



Напомним, в первый день визита был подписан договор о сотрудничестве, охватывающий несколько сфер: ЖКХ, туризм, спорт и другие.





Сергей Силаев





