Представители орловской делегации посетили Брестский мясокомбинат
На заводе используется современное оборудование и применяются только натуральные специи и пряности.
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Делегация Орловской области продолжает работу в Республике Беларусь. Возглавляет ее губернатор Андрей Клычков.
В пятницу 25 октября представители Орловской области посетили Брестский мясокомбинат, являющийся лидером мясной промышленности Белоруссии. На заводе используется современное оборудование и применяются только натуральные специи и пряности.
Представители орловской делегации ознакомились с производственными процессами предприятия, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла". Стороны обсудили возможности партнерства и обменялись опытом.
Напомним, в первый день визита был подписан договор о сотрудничестве, охватывающий несколько сфер: ЖКХ, туризм, спорт и другие.