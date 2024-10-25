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10:49, 25 октября 2024 года Депутаты поддержали введение туристического налога в Орле Тему обсудили на заседании горсовета.



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В Орле 25 октября на заседании городского совета депутаты согласились с введением туристического налога в Орле. Было отмечено, что это позволит частично сбалансировать городской бюджет, а деньги направят на содержание, благоустройство, ремонт, реконструкцию объектов городской инфраструктуры.



– Планируется постепенный рост ставок с 1% от цены проживания в 2025 году до 5% в 2029 году, - сообщили в пресс-службе Орловского городского совета народных депутатов.



Депутаты предложили также установить дополнительные категории лиц, которые не будут платить туристический налог:



- лица, имеющие место жительства на территории Орловской области;

- лица, имеющие на иждивении трех и более несовершеннолетних детей, детей старше 18-ти лет, обучающихся по очной форме до получения образования, но не более чем до 23-х лет;

- лица, вынужденно покинувшие территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской области, а также постоянно проживающие на территории субъектов, в которых введены средний и максимальный уровни реагирования; вынужденно покинувшие жилье и находящиеся в ПВР Орла.



Турналог уплачивают организации и физические лица, оказывающие услуги, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со статьей 418.3 Налогового кодекса РФ.





Сергей Силаев





