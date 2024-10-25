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12:22, 25 октября 2024 года В Орле продолжается высадка тюльпанов В этом году на городских улицах распустилось около 50 тысяч цветов.



Фото: администрация города Орла

В Орле продолжается посадка тюльпанов. Уже второй год подряд эти цветы становятся настоящим украшением городских улиц - в этом году на них расцвело около 50 тысяч тюльпанов. И, как обещает "Спецавтобаза", в следующем году их будет еще больше.



- Городские клумбы радуют разнообразием цветов и сортов тюльпанов. Мы уже высадили эти весенние цветы на клумбах возле Орловского театра имени Тургенева, гостиницы "Салют" и военно-исторического музея. В этом году мы планируем значительно увеличить количество тюльпанов. Обычно они начинают расцветать накануне Дня Победы, что придает празднику особую торжественность, - рассказала бригадир "Спецавтобазы" Людмила Худакова.





Сергей Мерцалов





