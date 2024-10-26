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17:00, 26 октября 2024 года Орловские школьники поговорили об одиночестве Старшеклассники лицея №21 побеседовали с протоиереем Василием Ивановым.



Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

Протоиерей Василий Иванов 24 октября встретился со своими подопечными – старшеклассниками лицея №21 Орла имени Ермолова. Лицеисты порассуждали на тему "Одиночество, как отсутствие трудолюбия", сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.



"Когда у человека есть любимое дело или профессия, априори, он уже не может быть одинок. Его знания и опыт, его умения всегда будут кем-то востребованы, а, значит, места для одиночества в душе человека просто не будет никогда", - сказал ребятам отец Василий.



Неожиданный ракурс заставил по-новому взглянуть на распространенную социальную проблему. Священник призвал школьников не бояться быть инициативными, организовывать встречи с друзьями и близкими, больше общаться с людьми, ежедневно расширять круг общения и кругозор.





Сергей Силаев





