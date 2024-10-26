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12:00, 26 октября 2024 года Орловские инспекторы побеседовали с курьерами служб доставки Все они передвигаются по городу на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности.



Фото: УМВД России по Орловской области

Сотрудники ГАИ провели серию профилактических бесед с курьерами служб доставки, которые передвигаются по Орлу на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Главной темой стало соблюдение Правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.



Полицейские напомнили курьерам, что при пересечении проезжей части они должны спешиваться с велосипеда или СИМ. Это нарушение является наиболее распространенным среди данной категории участников дорожного движения. Особое внимание уделено правилам пересечения пешеходных переходов и соблюдению сигналов светофора.



Также полицейские предупредили курьеров о приближающихся холодах и особенностях управления средствами индивидуальной мобильности в зимой. Кроме того, они обратили внимание на необходимость использования световозвращающих элементов на одежде и экипировке во время работы.







Сергей Мерцалов





