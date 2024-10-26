суббота 26.10.2024 16:07:23 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

12:00, 26 октября 2024 года

Орловские инспекторы побеседовали с курьерами служб доставки

Все они передвигаются по городу на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности.

Фото: УМВД России по Орловской области

Сотрудники ГАИ провели серию профилактических бесед с курьерами служб доставки, которые передвигаются по Орлу на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Главной темой стало соблюдение Правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону

Полицейские напомнили курьерам, что при пересечении проезжей части они должны спешиваться с велосипеда или СИМ. Это нарушение является наиболее распространенным среди данной категории участников дорожного движения. Особое внимание уделено правилам пересечения пешеходных переходов и соблюдению сигналов светофора.

Также полицейские предупредили курьеров о приближающихся холодах и особенностях управления средствами индивидуальной мобильности в зимой. Кроме того, они обратили внимание на необходимость использования световозвращающих элементов на одежде и экипировке во время работы.



Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.