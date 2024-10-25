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9:41, 25 октября 2024 года
В Орле "Рено" вспыхнул после столкновения с "Ладой"На место выезжали сотрудники МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В Орле 24 октября произошла авария. На улице 5-е Августа столкнулись "Лада" и "Рено", иномарка вспыхнула на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных. Никто не пострадал.
Всего за сутки спасатели 14 раз реагировали на вызовы. Шесть из них пожарные тушили возгорания, восемь - выезжали на происшествия и помощь населению.
Сергей Силаев
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