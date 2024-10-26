Орловская область вошла в тройку лидеров ЦФО благодаря цифровой активности аграриев
В нашем регионе успешно и точно вносятся данные об урожае зерна 2024 года.
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Орловская область заняла лидирующие позиции среди субъектов ЦФО благодаря высокой цифровой активности аграриев. В нашем регионе успешно и точно вносятся данные об урожае зерна 2024 года в Федеральную государственную информационную систему.
По данным Минсельхоза России, более тысячи сельхозпроизводителей Орловской области активно используют эту систему. Они оцифровали 92% убранного урожая.