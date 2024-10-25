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13:01, 25 октября 2024 года Орловцы отправили на фронт волокуши для эвакуации раненых Посылку получат бойцы на харьковском направлении.



Фото: скриншот из видео Народного фронта Орловской области

Народный фронт Орловской области отправил 10 волокуш на харьковское направление. Они предназначены для эвакуации раненых бойцов.



Волокуши изготовлены из прочного пластика и оснащены ремнями для надежной фиксации раненого солдата, а также ручками, которые позволяют эффективно и безопасно транспортировать пострадавшего с поля боя.



В ближайшее время волокуши передадут бойцам шестой Армии, которая сражается на харьковском направлении. Об этом сообщили в Народном фронте Орловской области.





Сергей Мерцалов





