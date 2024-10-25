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10:11, 25 октября 2024 года Полицейские нашли в лесу заблудившуюся жительницу Орла 60-летняя женщина вместе с супругом отправилась в Урицкий район за грибами.



Фото: архив

Полицейские нашли в лесу потерявшуюся орловчанку. 60-летняя жительница Орла вместе с мужем отправилась в Урицкий район за грибами.



Какое-то время они гуляли вместе, но потом незаметно разошлись, а телефон был только у мужчины. Он сообщил, что не может найти жену. На место отправились сотрудники ОМВД России по Урицкому району. Они искали пропавшую несколько часов.



Уже в сумерках женщину обнаружили водитель дежурной части сержант полиции Илья Артамонов и участковый уполномоченный капитан полиции Сергей Матюшичев.



- Когда женщина увидела меня, она очень обрадовалась, - рассказал Илья Артамонов. - Она призналась, что сильно замерзла и уже начала терять надежду на спасение.



Полицейские доставили женщину к автомобилю ее супруга. Пара поблагодарила сотрудников ОВД и отправилась домой. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Сергей Мерцалов





