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8:45, 25 октября 2024 года Делегация Орловской области продолжает знакомство с экономикой и промышленностью Республики Беларусь В первый день визита был подписан договор о сотрудничестве.



Фото: архив

25 октября делегация Орловской области продолжит свое знакомство с экономикой и промышленностью Республики Беларусь. В первый день работы был подписан договор о сотрудничестве, который охватывает различные сферы, включая жилищно-коммунальное хозяйство, туризм, спорт и многие другие.



Среди ключевых целей, которые планируется достичь в рамках сотрудничества, - наращивание компетенций в области сельского хозяйства, промышленная кооперация, совместные разработки в машиностроении, культурный обмен и развитие спорта. Завтра орловская делегация посетит спортивные объекты.





Мария Семак





