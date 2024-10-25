пятница 25.10.2024 12:29:32 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

7:31, 25 октября 2024 года

Чего нельзя делать в день Андрона звездочета: народные приметы на 25 октября 2024

Какие обычаи и традиции связаны с этим днем и как предсказать погоду.

Фото: Ольга Супонева

В народном календаре 25 октября 2024 значится как день Андрона звездочета. Какие есть народные приметы, чего нельзя делать, а для чего наоборот день подходящий, о чем говорит погода? Рассказываем.

Православная церковь 25 октября вспоминает трех святых мучеников - Прова, Тараха и Андроника. Во времена гонений на христиан они пострадали за веру. На Руси в этот день было принято подавать кашу к столу: потому, что крестьяне продолжали молотить зерно, делая крупу и муку. И сегодня хорошей приметой считается начать день с каши. Принято также печь и выпечкой угощать близких. Вообще лучше заниматься привычными рутинными делами, а новых начинаний избегать - вряд ли новые дела завершатся удачей и прибылью.

При этом физического труда стоит избегать, например, будете подметать - выметете удачу из жилища. Нельзя ссориться с близкими, потому как конфликт может затянуться, не стоит вести дела и пускать в дом незнакомцев, они могут принести в вашу жизнь неудачи. Кроме того, согласно народным приметам, не нужно переедать - чревоугодие сегодня сулит пустой стол и безденежье в дальнейшем. 

В день Андрона звездочета хорошей приметой считается увидеть падающую звезду, это обещает увидевшему удачу. 

Есть приметы, связанные с природными явлениями. Так, красная луна обещает сильный ветер, блеклые звезды на небосводе - к холодам и дождю, южный ветер сулит мягкую зиму, а северный суровую.


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.