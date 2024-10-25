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7:31, 25 октября 2024 года Чего нельзя делать в день Андрона звездочета: народные приметы на 25 октября 2024 Какие обычаи и традиции связаны с этим днем и как предсказать погоду.



Фото: Ольга Супонева

В народном календаре 25 октября 2024 значится как день Андрона звездочета. Какие есть народные приметы, чего нельзя делать, а для чего наоборот день подходящий, о чем говорит погода? Рассказываем.



Православная церковь 25 октября вспоминает трех святых мучеников - Прова, Тараха и Андроника. Во времена гонений на христиан они пострадали за веру. На Руси в этот день было принято подавать кашу к столу: потому, что крестьяне продолжали молотить зерно, делая крупу и муку. И сегодня хорошей приметой считается начать день с каши. Принято также печь и выпечкой угощать близких. Вообще лучше заниматься привычными рутинными делами, а новых начинаний избегать - вряд ли новые дела завершатся удачей и прибылью.



При этом физического труда стоит избегать, например, будете подметать - выметете удачу из жилища. Нельзя ссориться с близкими, потому как конфликт может затянуться, не стоит вести дела и пускать в дом незнакомцев, они могут принести в вашу жизнь неудачи. Кроме того, согласно народным приметам, не нужно переедать - чревоугодие сегодня сулит пустой стол и безденежье в дальнейшем.



В день Андрона звездочета хорошей приметой считается увидеть падающую звезду, это обещает увидевшему удачу.



Есть приметы, связанные с природными явлениями. Так, красная луна обещает сильный ветер, блеклые звезды на небосводе - к холодам и дождю, южный ветер сулит мягкую зиму, а северный суровую.





Ольга СУПОНЕВА





