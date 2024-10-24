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20:30, 24 октября 2024 года

В Орле открылся всероссийский фестиваль любительских театральных коллективов

Орловцы смогут познакомиться с творчеством артистов из Брянска, Курска, Владимира, Мценска.



В Орловском институте культуры открылся всероссийский фестиваль любительских театральных коллективов. Он продлится четыре дня. За это время орловцы смогут познакомиться с творчеством артистов из Брянска, Курска, Владимира и Мценска.

Всего на суд жюри детские и взрослые коллективы представят 17 спектаклей. Также пройдет всероссийский конкурс чтецов. Одной из главных целей фестиваля названо развитие любительского театра.

Орел представляют несколько коллективов. Открыл фестивальную программу спектакль "В ожидании" театра сатиры Орловского госуниверситета.

Каждый день, по 27 ноября включительно, зрителей ждут по четыре-пять постановок в день, вход свободный.


Эва Стасюлевич
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