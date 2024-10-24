Главная » Новости



17:07, 24 октября 2024 года В ливенском парке открыли сказочную аллею Славянский сад теперь украшают фигуры домового, лешего, водяного и других персонажей фольклора.



Фото: архив "Вести-Орел"

В парке Славянский сад в Ливнах торжественно открыли сказочную аллею. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Над фигурами домового, лешего, водяного и других персонажей фольклора мастера резьбы по дереву трудились несколько месяцев.



На открытии детей угостили бубликами и чаем. Ребята также рисовали на асфальте персонажей русских народных сказок.



Читайте также: В Ливнах готовятся к открытию аллеи сказок





Артем Ежаков





