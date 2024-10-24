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16:51, 24 октября 2024 года Клычков подвел итоги первого дня рабочего визита в Республику Беларусь 24 октября было подписано несколько соглашений.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков подвел итоги первого дня рабочего визита в Брестскую область Республики Беларусь. Напомним, что 24 октября была подписана "дорожная карта" по развитию сотрудничества на 2024 – 2026 годы, а также протокол о намерениях сотрудничества между Брестским и Орловским областными советами.

"Сегодня определили приоритеты в работе, которую наметили на апрельской встрече с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко", – цитирует Андрея Клычкова региональный информационный портал. Как отметил глава Орловщины, приоритетно обсуждалось сотрудничество в аграрной отрасли, промышленности и образовании. Область может предложить республике свой опыт в семеноводстве, животноводстве и растениеводстве. Стороны уже активно сотрудничают в области микроэлектроники, автомобилестроения, производства холодильного и насосного оборудования. Это взаимодействие может быть расширено.



Также в планах совместные патриотические мероприятия с детьми и молодежью на 2024 – 2026-й годы.





Артем Ежаков





