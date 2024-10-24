Главная » Новости



16:20, 24 октября 2024 года Юрий Парахин проинспектировал ход капитального ремонта трех школ в Орле Градоначальник заглянул с проверкой в гимназию №39, лицей №32 и школу №15.



Фото из социальных сетей Юрия Парахина

Мэр Орла Юрий Парахин проинспектировал ход капитального ремонта гимназии №39, лицея №32 и школы №15. Об итогах проверки он рассказал на своей странице в "ВКонтакте".



По словам градоначальника, работы на объектах идут в соответствии с условиями контрактов и графиками. Как подчеркнул мэр, тепловой контур зданий закрыт. Планируется, что до конца года школы начнут отапливаться.



В гимназии №39 уже полностью установлены окна, идут работы по оштукатуриванию стен, утеплению и отделке фасада, устройству ливневки. Завершается работа по укладке утеплителя на крыше.



Похожие работы идут в лицее №32, одновременно там прокладываются стояки отопления и водоснабжения, выполняются стяжки на полах. Это же делают и в школе №15.





Артем Ежаков





