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20:40, 24 октября 2024 года Заключенная орловской колонии написала статью о своем опыте борьбы с наркозависимостью Впервые попробовать опасное "зелье" ей дал муж.







Бывшая наркозависимая написала статью о своем опыте борьбы с болезнью. Сейчас Юлия Тимофеева отбывает наказание за кражу.



Впервые попробовать наркотики ей предложил муж. Одного раза хватило, чтобы девушка стала зависимой. Страх остаться без дозы изменил всю жизнь. Она выносила все из дома, включая иконы. Потом пошла воровать. В 2019-м году попала в СИЗО по 111-й статье – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.



Юлия начала бороться со своей зависимостью самостоятельно. Читала вслух классику, чтобы восстановить речь, переносила ломку.

Юлия Тимофеева, осужденная по статье 158 часть 2 УК РФ: "Я тогда для себя решила, что при каждом предложенном мне от друзей употреблении, я буду говорить фразу "Не сейчас. Потом". То есть, как бы и не отказываться, обманывая себя, но и не говорить "да". Формула уберегла девушку от наркотиков, но не от алкоголя – сорвалась и вновь принялась воровать. Новую опору Юлия нашла в одном из центров по борьбе с наркозависимостью и в вере в Бога.



Наркотики бьют по здоровью необратимо. В орловском диспансере под наблюдением сейчас находится 638 человек. В прошлом году было 665. Статистика радует, но врачей беспокоит быстрое распространение нового запрещенного вещества – так называемых "солей". Привыкание – практически мгновенное. Последствия – страшные.

Андрей Бутырин, и.о. заместителя главного врача по медицинской части Орловского наркологического диспансера: "Самое основное – это психические изменения, которые возникают на фоне потребления солей, это и обман восприятия, бредовые идеи, изменение поведения, агрессивность, неуправляемость". Уберечь молодежь от искушения можно профилактикой. В этом году провели больше сотни таких мероприятий – по вузам, школам, трудовым коллективам.





Мария Семак





