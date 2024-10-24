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19:30, 24 октября 2024 года Орловским старшеклассникам помогут определиться с будущей профессией Уже четвертый год на базе техникума агробизнеса проводятся профессиональные пробы.







Кем стать? Этот вопрос возникает у школьников, когда они переходят в девятый класс и начинают задумываться о своем будущем. У них есть два пути: продолжить обучение в вузе или уже сейчас начать осваивать профессию в техникуме.



В техникуме агробизнеса и сервиса уже четвертый год проводятся профессиональные пробы. В течение всего учебного года для старшеклассников организуют дни открытых дверей по каждой специальности. Это помогает ребятам определиться с выбором будущей профессии в рамках всероссийского проекта "Билет в будущее".



- Мы стремимся охватить как можно больше старшеклассников, чтобы каждый мог попробовать себя в деле и выбрать то, что ему действительно по душе, - отметила Галина Логинова, директор техникума агробизнеса и сервиса.





Екатерина Габова





