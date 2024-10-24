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20:20, 24 октября 2024 года Сдача "Мценской версты" намечена на 30 ноября Благоустройство общественной территории готово на 70%.







Благоустройство "Мценской версты" готово на 70%. Сдача объекта намечена на 30 ноября.



Всего на реализацию проекта в конкурсе Минстроя России город выиграл 92 миллиона рублей. Проект задумали, как стилизацию под старину. Уже установили 24 ретрофонаря, а еще появятся декоративные верстовые столбы и старомодные адресные таблички.



"Мценская верста" уже второй проект, который реализуют в городе по гранту Минстроя. До этого облагородили Фетовский сквер.





Татьяна Тимохина





