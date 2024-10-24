Благоустройство общественной территории готово на 70%.
Благоустройство "Мценской версты" готово на 70%. Сдача объекта намечена на 30 ноября.
Всего на реализацию проекта в конкурсе Минстроя России город выиграл 92 миллиона рублей. Проект задумали, как стилизацию под старину. Уже установили 24 ретрофонаря, а еще появятся декоративные верстовые столбы и старомодные адресные таблички.
"Мценская верста" уже второй проект, который реализуют в городе по гранту Минстроя. До этого облагородили Фетовский сквер.