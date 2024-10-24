В Орле снова пройдет профилактическая акция "Безопасный лед"
Она начнется с 15 ноября.
В Орле снова пройдет профилактическая акция "Безопасный лед". Она начнется с 15 ноября, следует из постановления городской администрации.
В рамках акции будут приняты меры, призванные снизить риски гибели людей на зимних водоемах. Для этого граждан будут информировать об опасности, создавать мобильные спасательные посты, дежурить при проведении массовых спортивных и культурных мероприятий на водоемах.
Часть профилактических мероприятий будут проводить вплоть до полного освобождения водоемов ото льда.