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18:42, 24 октября 2024 года В Орле снова пройдет профилактическая акция "Безопасный лед" Она начнется с 15 ноября.





В Орле снова пройдет профилактическая акция "Безопасный лед". Она начнется с 15 ноября, следует из постановления городской администрации.



В рамках акции будут приняты меры, призванные снизить риски гибели людей на зимних водоемах. Для этого граждан будут информировать об опасности, создавать мобильные спасательные посты, дежурить при проведении массовых спортивных и культурных мероприятий на водоемах.



Часть профилактических мероприятий будут проводить вплоть до полного освобождения водоемов ото льда.





Артем Ежаков





