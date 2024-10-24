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17:17, 24 октября 2024 года На самочувствие орловцев может повлиять магнитная буря Она обрушится на Землю утром 25 октября.



Фото: архив

Орловцев предупредили об очередной магнитной буре. Она обрушится на Землю утром 25 октября. Такая информация появилась на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.



Ожидается, что класс магнитной бури будет близок к G1. Ее пик придется на период с 6:00 до 10.00 по московскому времени.



В этот период метеозависимые люди могут испытывать недомогание. К 12:00 уровень магнитной бури заметно снизится.







Сергей Мерцалов





