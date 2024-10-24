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18:00, 24 октября 2024 года Студенческий театр "Ювента" замахнулся на самые известные произведения Пушкина Несколько премьерных показов состоялись на этой неделе.







Студенческий народный театр "Ювента" замахнулся на самые известные и любимые произведения Пушкина.



Если даже вы не забыли "Онегина", "Скупого рыцаря", "Бахчисарайский фонтан", "Моцарта и Сальери", то все равно стоит послушать их в исполнении актеров театра "Ювента". Ему уже 25 лет, и начинал свой репертуар он именно с Пушкина.



Несколько премьерных показов состоялись на этой неделе, первый из которых прошел в здании Польского корпуса Орловского госуниверситета. Эва Стасюлевич о Пушкине, перформансе и любви артистов к поэту.





Эва Стасюлевич





