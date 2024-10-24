Студенческий театр "Ювента" замахнулся на самые известные произведения Пушкина
Несколько премьерных показов состоялись на этой неделе.
Студенческий народный театр "Ювента" замахнулся на самые известные и любимые произведения Пушкина.
Если даже вы не забыли "Онегина", "Скупого рыцаря", "Бахчисарайский фонтан", "Моцарта и Сальери", то все равно стоит послушать их в исполнении актеров театра "Ювента". Ему уже 25 лет, и начинал свой репертуар он именно с Пушкина.
Несколько премьерных показов состоялись на этой неделе, первый из которых прошел в здании Польского корпуса Орловского госуниверситета. Эва Стасюлевич о Пушкине, перформансе и любви артистов к поэту.