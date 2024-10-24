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15:00, 24 октября 2024 года Больше сотни орловских заведений больше не торгуют спиртным ночью Работает закон о "наливайках".





В регионе уже 117 заведений больше не продают алкоголь ночью. Однако есть еще предприниматели, которые пытаются найти лазейки в этих правилах.



Речь идет о том, как регистрируют заведения общепита. Слово "ресторан " дает возможность для продажи алкоголя с 21:00 до 10:00, однако не всегда заведения соответствуют требованиям.



Закон не работал долгое время, потому что не был подготовлен перечень точек, которые работают в жилых массивах. Теперь такие списки есть.





Всеволод Трифонов





