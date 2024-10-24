Орловская область и Беларусь наметили перспективы сотрудничества на ближайшие годы

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14:30, 24 октября 2024 года
Орловская область и Беларусь наметили перспективы сотрудничества на ближайшие годыУтверждена "дорожная карта" на 2024 – 2026 годы.
24 октября подписана "дорожная карта" по развитию сотрудничества Орловской области и Республики Беларусь на 2024 – 2026 годы. Об этом сообщает региональный информационный портал. Документ подписали губернатор Орловской области Андрей Клычков и заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко.
Стороны будут сотрудничать в социально-экономической, аграрной и промышленной сферах, а также в областях транспорта и ЖКХ, охраны и использования объектов животного мира, водных объектов, охраны атмосферного воздуха, в сфере туризма, спорта и культуры.
Также в этот день подписан протокол о намерениях сотрудничества между Брестским и Орловским областными советами. Соглашение предполагает обмен опытом парламентской деятельности и совершенствования законодательной базы, в том числе зaкoнoтворческого процесса.
Артем Ежаков