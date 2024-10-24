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12:58, 24 октября 2024 года Орловец отправится в колонию за попытку убить знакомого молотком Ссора произошла в апреле 2024 года.



Фото: архив

Житель Урицкого района Орловской области отправится в колонию за попытку убить своего знакомого с помощью молотка. Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, ссора произошла в апреле 2024 года. Подсудимый нанес своему оппоненту множественные удары молотком по голове. Потерпевший выжил только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.



Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство). Ближайшие шесть лет он проведет за решеткой.







Сергей Мерцалов





