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13:45, 24 октября 2024 года В Орле обратили внимание на проблему переполненных контейнеров Несанкционированные свалки в городе обнаружили активисты Народного фронта.



Фото: архив

Активисты Народного фронта обратили внимание на проблему переполненных контейнеров в Орле. Они провели рейд по выявлению несанкционированных свалок на улицах города.



В ходе рейда активисты обнаружили горы мусора на Маяковского, 1-й Пушкарной, Автовокзальной, 1-й Курской и в Половецком переулке. Об этом они сообщили в своем телеграм-канале.



Общественники обратились к региональному оператору с просьбой принять меры в отношении перевозчика ТКО.







Сергей Мерцалов





