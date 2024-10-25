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9:27, 25 октября 2024 года Орловцы завоевали девять медалей Всероссийских соревнованиях по универсальному бою Турнир был посвящен памяти майора ФСО РФ Александра Колбешкина.



Фото: Центр физкультурных и спортивных мероприятий

Орловские спортсмены завоевали девять медалей на Всероссийских соревнованиях по универсальному бою. Турнир прошел в Воронеже в память о майоре ФСО России Александре Валерьевиче Колбешкине.



За медали боролись более 200 юных спортсменов из 20 регионов страны. Наш регион был представлен обучающимися отделения универсального боя спортивной школы "Атлант". Они успешно выступили на соревнованиях, завоевав в общей сложности девять медалей.



Победители и призеры тренируются под руководством опытных тренеров Виктора Романова и Эдуарда Ивлева. Об этом сообщает Центр физкультурных и спортивных мероприятий.





Сергей Мерцалов





