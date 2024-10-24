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10:41, 24 октября 2024 года В орловском храме изготовили рекордную партию перевязочных средств Волонтерская группа пошивочного цеха "Стерильность – фронту!" наращивает производство.



Фото: Орловская митрополия

Приход Свято-Троицкого храма Орла подготовил рекордную партию перевязочных средств для фронтовых госпиталей. Гуманитарный груз очень ждут в Курской области.



На склад больницы имени Боткина для обработки передали внушительную партию перевязочного материала: более 5 тысяч салфеток, 7 тысяч шариков, свыше сотни ватно-марлевых повязок, а также множество пеленок, сухого душа, салфеток больших размеров, несколько десятков медицинских кофт и два пледа.



Кроме того, Свято-Троицкий приход приобрел 100 медицинских подсумок - специальных контейнеров для хранения и переноски медикаментов и всего необходимого для оказания первой медицинской помощи. В ближайшее время специальный гуманитарный груз отправится к месту своего назначения. Об этом сообщили в Орловской митрополии.







Сергей Мерцалов





