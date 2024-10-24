В орловском храме изготовили рекордную партию перевязочных средств
Волонтерская группа пошивочного цеха "Стерильность – фронту!" наращивает производство.
Фото: Орловская митрополия
Приход Свято-Троицкого храма Орла подготовил рекордную партию перевязочных средств для фронтовых госпиталей. Гуманитарный груз очень ждут в Курской области.
На склад больницы имени Боткина для обработки передали внушительную партию перевязочного материала: более 5 тысяч салфеток, 7 тысяч шариков, свыше сотни ватно-марлевых повязок, а также множество пеленок, сухого душа, салфеток больших размеров, несколько десятков медицинских кофт и два пледа.
Кроме того, Свято-Троицкий приход приобрел 100 медицинских подсумок - специальных контейнеров для хранения и переноски медикаментов и всего необходимого для оказания первой медицинской помощи. В ближайшее время специальный гуманитарный груз отправится к месту своего назначения. Об этом сообщили в Орловской митрополии.