Сюжет корреспондента ГТРК "Орел" завоевал третье место на Всероссийском фестивале "Музеи России"
Эва Стасюлевич была отмечена в номинации "Телевизионный сюжет".
Сюжет корреспондента ГТРК "Орел" Эвы Стасюлевич "Пианино Лобановых" стал бронзовым призером на втором Всероссийском фестивале телевизионных программ "Музеи России".
В своем сюжете Эва рассказала о пианино, принадлежавшем семье Лобановых. Этот музыкальный инструмент упоминается в произведениях Ивана Сергеевича Тургенева. По приблизительным оценкам, его возраст может превышат 150 лет.
- Тургенев, безусловно, слышал, как оно звучит. Более того, до сих пор живы люди, которые учились играть на этом пианино, - отметила Эва Стасюлевич.
Организаторами фестиваля выступили ВГТРК и ГТРК "Санкт-Петербург" при поддержке комитета по культуре северной столицы. Основная цель мероприятия - привлечь внимание к региональным музеям страны.