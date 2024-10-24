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12:00, 24 октября 2024 года Сюжет корреспондента ГТРК "Орел" завоевал третье место на Всероссийском фестивале "Музеи России" Эва Стасюлевич была отмечена в номинации "Телевизионный сюжет".







Сюжет корреспондента ГТРК "Орел" Эвы Стасюлевич "Пианино Лобановых" стал бронзовым призером на втором Всероссийском фестивале телевизионных программ "Музеи России".



В своем сюжете Эва рассказала о пианино, принадлежавшем семье Лобановых. Этот музыкальный инструмент упоминается в произведениях Ивана Сергеевича Тургенева. По приблизительным оценкам, его возраст может превышат 150 лет.



- Тургенев, безусловно, слышал, как оно звучит. Более того, до сих пор живы люди, которые учились играть на этом пианино, - отметила Эва Стасюлевич.



Организаторами фестиваля выступили ВГТРК и ГТРК "Санкт-Петербург" при поддержке комитета по культуре северной столицы. Основная цель мероприятия - привлечь внимание к региональным музеям страны.





Антон Сорокин





