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9:10, 24 октября 2024 года Тульские археологи исследовали место Судбищенской битвы В результате они нашли 146 артефактов.



Фото: архив

Тульская археологическая экспедиция государственного музея-заповедника "Куликовское поле" провела исследования на месте Судбищенской битвы. В результате были обнаружены 146 артефактов.



Участники экспедиции сделали остановку на берегу оврага, где в ходе битвы находилась артиллерия войск Дивлет-Гирея. Именно с этого места велся обстрел русского лагеря.



Среди находок оказалась редкая деталь стрелкового оружия - крышка пороховницы. Кроме того, в коллекции ученых 12 типов наконечников стрел, что составляет более половины всех артефактов, обнаруженных на месте сражения. Около 20% приходится на огнестрельные боеприпасы.



Все находки пополнят коллекцию фонда музея заповедника "Куликовское поле".





Анна Вайсергисер





