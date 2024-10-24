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7:20, 24 октября 2024 года

Народные приметы: что можно и чего нельзя делать 24 октября 2024

Рассказываем, какие обычаи были у наших предков и о чем говорит погода.


В народном календаре 24 октября 2024 - Филиппова канитель. Православная церковь вспоминает одного из апостолов Христа - Филиппа. Какие обычаи и традиции были на Руси, в какие народные приметы верили наши предки, что можно и чего нельзя делать, а также о чем говорит погода? Рассказываем.

День памяти апостола Филиппа на Руси считался отправной точкой подготовки к Рождественскому посту. Заканчивались полевые работы, начинались домашние дела. Все, за что вы возьметесь в бытовом плане, завершится успешно. Подходящее время для уборки и создания уюта в жилище. В некоторых регионах было принято поминать умерших родственников: поставить свечу, помолиться.

Не принято начинать новые проекты, устраивать веселые гулянки и посещать многолюдные праздники: считается, что такие мероприятия сегодня отпугнут удачу. Плохо ссориться, выяснять отношения, спорить - конфликты затянутся. День нужно провести в спокойствии и домашнем труде. Плохо на Филиппа не уделять внимания домашним животным: скоту или питомцам. Нужно приглядывать за ними и хорошо кормить, чтобы не навлечь болезни.

Приметы, связанные с погодой, есть такие. Снег предвещает суровую зиму, а ясная и солнечная погода говорит, напротив, о зиме мягкой и достаточно теплой. Мороз на Филиппа обещает зиму раннюю, а также холодный ноябрь. Солнце говорит о приближающихся морозах, которые, впрочем, сильными не будут. А вот дождь 24 октября сулит позднюю зиму, к тому же, первый выпавший снег растает.


Ольга СУПОНЕВА
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