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20:49, 23 октября 2024 года Клычков рассказал о работе над подключением отопления в трех кварталах Орла Глава региона вышел в прямой эфир из Бреста.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о работе над подключением отопления в трех кварталах Орла – 907-м, 908-м и 909-м. Глава региона вышел в прямой эфир из Бреста.

"По 909-му, 908-му и 907-му кварталам планируем пустить газ в пятницу, получили разрешение от Ростехнадзора и газовщиков. Договорились с управляющими компаниями, что пока не запущена котельная на Кромской, будет осуществлен перерасчет недоказанной услуги. Сделать его можно обратившись с заявлением лично в свою управляющую компанию", – цитирует губернатора тг-канал "Телеграммы из Орла". Также 23 октября стало известно, что в котельную 909-го квартала Орла прибыл третий котел. Два других котла готовы к работе.









Артем Ежаков





