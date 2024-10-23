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18:27, 23 октября 2024 года Орловская делегация прибыла в Брестскую область Возглавляет делегацию губернатор Орловской области Андрей Клычков.



Фото: Брестский областной исполнительный комитет

23 октября орловская делегация прибыла в Брестскую область Республики Беларусь. Возглавляет делегацию губернатор Орловской области Андрей Клычков.



Также в ее состав входят председатель орловского облсовета Леонид Музалевский, замгубернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов и замгубернатора по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков.



Центральным событием визита станет первое заседание рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Орловской области. Орловская делегация посетит промышленные предприятия. Также в планах посещение спортивных объектов – дворца водных видов спорта и брестского областного центра олимпийского резерва по гребле. Помимо этого, делегация побывает в национальном парке "Беловежская пуща", сообщает Брестский областной исполнительный комитет





Артем Ежаков





