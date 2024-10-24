В Колпнянской ЦРБ укомплектовали лабораторную службу

На работу пришли два специалиста.

В Колпнянской ЦРБ укомплектовали лабораторную службу. На работу пришли два специалиста. Если последний год вся работа – а это порядка полусотни исследований в день – ложилась на плечи Надежды Малаховой, то теперь ей помогают Елена Лакомова и Наталья Киселева.



Елена Лакомова – специалист с 25-летним стажем. Уроженка Колпны. До последнего времени жила и работала в Курской области, но из-за военных действий пришлось уезжать.



Наталья Киселева тоже местная. Только в этом году закончила медицинский колледж и вернулась на место практики.