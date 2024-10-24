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20:20, 23 октября 2024 года Мценский электромеханический завод готовится к расширению В следующем году предприятие начнет наращивать производственные мощности.







Мценский электромеханический завод готовится к расширению. В следующем году предприятие начнет наращивать производственные мощности. Туда планируется перевезти несколько цехов аналогичного завода из Великих Лук.



Мценский завод уже 16 лет является основным поставщиком оборудования для крупнейших электросетевых компаний страны. Здесь изготавливают разъединители – они нужны для разрыва электрической цепи при ремонтных работах. Используются везде, где есть высокое электрическое напряжение.

Андрей Кузин, генеральный директор предприятия: "Номенклатура у нас увеличивается постоянно. На следующий год и на 2026-й год запланировано существенное увеличение линейки выпускаемых разъединителей. Мы не просто увеличиваем номенклатуру, но и, соответственно, будет увеличен парк оборудования, который необходим для выпуска данного вида изделий. Ну и, соответственно, увеличение рабочих мест планируется".





Антон Киселёв





