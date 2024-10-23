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19:43, 23 октября 2024 года Музей орловского лицея №4 презентует свой опыт в Москве 24 и 25 октября в столице пройдет пятый Всероссийский съезд участников программы "Школьный музей Победы".







Музей орловского лицея №4 стал одним из победителей в межрегиональном конкурсе и презентует свой опыт в музее Победы в Москве, где 24 и 25 октября пройдет пятый Всероссийский съезд участников программы "Школьный музей Победы".



Съезд объединит более двух тысяч школьников, педагогов и экспертов, которые будут представлять свои образовательные проекты и общественные движения.

В музее лицея №4 собраны биографии и истории знаменитых выпускников, документы, книги, фотографии и экспонаты, рассказывающие о жизни школы со дня ее основания.



Для конкурса разработали проект "История большой страны", объединившись с белгородской школой №20. Темой стала военная журналистика. Были изучены биографии двух корреспондентов – Евгения Поддубного и Михаила Шибалиса. Первый – выпускник школы №20 Белгорода, второй – лицея №4 Орла.



В рамках съезда состоится презентация уникальных школьных музеев страны, будут подписаны соглашения о сотрудничестве между образовательными организациями.





Эва Стасюлевич





