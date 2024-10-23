На орловском предприятии отбили условную атаку ДРГ
По легенде учений, противник захватил объект топливно-энергетического комплекса.
Фото: архив "Вести-Орел"
На орловском предприятии отбили условную атаку диверсионно-разведывательной группы. По легенде учений, противник захватил объект топливно-энергетического комплекса.
На тренировке силовые структуры, правоохранительные ведомства и органы государственной власти региона отработали вопросы противодействия террористическим угрозам. Объект критической инфраструктуры защитили от диверсантов. Их блокировали и успешно задержали. Учения организованы и проведены оперштабом региона.