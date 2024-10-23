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16:12, 23 октября 2024 года В Орловской области директора предприятия осудят за гибель рабочего На мужчину обрушилась горная порода.



Фото: управление СУ СК России по Орловской области

В Залегощенском районе Орловской области директор предприятия предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.



Как рассказали в СУ СК России по региону, в конце июля обвиняемый допустил рабочего без соответствующей квалификации в качестве машиниста экскаватора без заключенного трудового договора. Он не проинструктировал мужчину о технике безопасности и поручил дробить в карьере известняк. Горная порода обрушилась на рабочего, он погиб.



Свою вину директор полностью признал.





Артем Ежаков





