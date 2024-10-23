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15:55, 23 октября 2024 года В Орле открылась выставка "Реализм в искусстве "шестидесятников" Экспозиция представлена в Музее изобразительных искусств.





В Орле в Музее изобразительных искусств открылась выставка "Реализм в искусстве "шестидесятников". На ней представлены наиболее значимые работы из музейной коллекции, созданные в 1960-е годы ХХ века.



Отличительной особенностью художников-шестидесятников является суровый стиль. Они стремились отойти от канонов соцреализма, изображая обычных людей и их повседневные занятия: лыжные прогулки, спорт, жизнь людей сложных профессий и тяжелый труд без героического пафоса.



На выставке можно увидеть работы таких художников, как Тутунов, Голицын, Оссовский, Браговский, братья Ткачевы, Пластов и многих других. Даже спустя семьдесят лет их творчество вызывает живой отклик у зрителей.





Эва Стасюлевич





