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15:28, 23 октября 2024 года В Орле несколько лет преподают китайский язык Некоторым ученикам удается посетить Поднебесную.







В 2024 году дружбе России и Китая исполнилось 75 лет. В гимназии № 1 ОГУ имени Тургенева седьмой год преподают китайский язык. Также проводятся совместные встречи с носителями языка.



Орловчанка Ангелина Фрайда, как победитель школьного этапа всероссийской олимпиады по китайскому языку, вместе с педагогом Викторией Андреевой месяц провела в Поднебесной. Они обучались в Нанькайском университете в городе Тяньцзинь.



- Обучались с месяц каждые будни пары по китайскому, а после ездили на экскурсии , видели многому, - рассказала ученица 11 "Г" класса гимназии № 1 ОГУ имени Тургенева Ангелина Фрайда.



Подробнее расскажет Татьяна Тимохина.









Татьяна Тимохина





