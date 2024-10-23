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15:10, 23 октября 2024 года В Орловской области ограничили съезд к реке Пшев Нарушения природоохранного законодательства устранили по требованию прокуратуры.





Новосильская межрайонная прокуратура проверила соблюдение природоохранного законодательства. Выяснилось, что в селе Голянка через водоохранную зону допускался несанкционированный съезд к реке Пшев. Мер к устранению нарушения принято не было, за что глава района был оштрафован.



В итоге съезд к реке все же был ограничен.





Артем Ежаков





