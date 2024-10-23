Орловцам предложили создать дизайн въездной стелы

Всероссийский конкурс "Въездные стелы муниципальных и входные группы общественных пространств" проводится с 10 по 30 октября. В творческом соревновании могут принять участие и орловцы.
Конкурс проводится в формате онлайн-голосования в официальной группе проекта "Формирование комфортной городской среды" в социальной сети "Вконтакте". В ходе голосования выберут лучшие проекты въездных стел в муниципалитетах и входные группы общественных пространств, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Конкурс проводится по номинациям:
- Въездная стела муниципального образования;
- Входная группа общественного пространства.
Победители получат благодарности от Минстроя. Для участия необходимо заполнить заявку.