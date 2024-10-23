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19:30, 23 октября 2024 года Орловцам предложили создать дизайн въездной стелы Всероссийский конкурс проводится до 30 октября.



Фото: ГУП ОО "Дорожная служба"

Всероссийский конкурс "Въездные стелы муниципальных и входные группы общественных пространств" проводится с 10 по 30 октября. В творческом соревновании могут принять участие и орловцы.



Конкурс проводится в формате онлайн-голосования в официальной группе проекта "Формирование комфортной городской среды" в социальной сети "Вконтакте". В ходе голосования выберут лучшие проекты въездных стел в муниципалитетах и входные группы общественных пространств, сообщили в пресс-службе областного правительства.



Конкурс проводится по номинациям:



- Въездная стела муниципального образования;

- Входная группа общественного пространства.



Победители получат благодарности от Минстроя. Для участия необходимо заполнить заявку.





Сергей Силаев





