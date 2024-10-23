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15:10, 23 октября 2024 года В Заводском районе Орла отключат отопление Без тепла останутся жители пяти улиц.
Фото: архив
24 октября в Заводском районе Орла отключат отопление. С 08:30 до 17:00 без тепла останутся жители следующих домов:
- улица Комсомольская, 106, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 144, 174, 176;
- переулок Комсомольский, 5, 22, 24;
- улица Латышский Стрелков, 1, 3, 6, 14, 16, 37;
- улица Мопра, 35;
- переулок Молодогвардейский, 4, 6, 21, 23.
Отключение отопления от котельной по улице Латышских Стрелков, 37а связано с необходимостью переврезки теплоносителя из-за несоответствия проекта подачи и обратки в многоквартирные дома по адресам: переулок Комсомольский, 24 - улица Комсомольская, 144. Об этом сообщили в АО "Орелгортеплоэнерго". Сергей Мерцалов
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