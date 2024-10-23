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16:30, 23 октября 2024 года Орловцев научили ходить галсами и брать азимут Отряд "ЛизаАлерт" провел очередную тренировку для новичков.







Орловский поисковый отряд "ЛизаАлерт" провел очередную тренировку для новичков.



Опытные инструкторы рассказали, как пользоваться рацией, навигатором и компасом, ходить галсами. Волонтеры постоянно напоминают: помогать можно и из дома. Есть инфорги, группы прозвонов и репостов. Если вы готовы присоединиться – заполните анкету в официальной группе отряда в социальных сетях.



Помощь нужна постоянно – только за сентябрь в отряд поступило 25 заявок, 15 человек – найдены.





Мария Семак





