Главная » Новости



19:00, 23 октября 2024 года В деревне Мценского района благоустроили двор Работы завершили в населенном пункте Башкатово.



Фото: департамент сельского хозяйства Орловской области

В департаменте сельского хозяйства Орловской области сообщили о завершении работ по благоустройству домов №1 и №2 по улице Почтовой деревни Башкатово Мценского района.



Проект благоустройства реализовали в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Орловской области". Рабочие заасфальтировали 178 квадратных метров придомовой территории, почти 236 квадратных метров тротуара, установлено два светильника, четыре урны и пять скамеек.



На работы из федерального и областного бюджетов выделили более 930 тысяч рублей.





Сергей Силаев





